"Nuova Cartex: dai pigmenti ai guanti di lattice": mostra d'arte di Paolo Lorenzo Parisi

“Nuova Cartex” è il titolo della mostra ma anche il nome del luogo che la ospita, protagonista l'artista Paolo Lorenzo Parisi, genovese, conosciuto per la sua capacità di interpretare, con acuta ironia, gli oggetti e i simboli dell'odierna comunicazione, per reinventare la collocazione concettuale dell'opera d'arte e il ruolo stesso dell'artista.

Nuova Cartex è soprattutto un luogo di cultura, d'arte e passione che anima il centro storico di una delle zone, oggi periferica alla città di Genova, più vive e attive, microcosmo sempre in trasformazione che nel tempo ha subito l'impulso industriale e tecnologico, senza però perdere il cuore pulsante delle sue vie.

Ed è proprio in un luogo come questo che Paolo Lorenzo Parisi allestisce questa sua mostra, perché l'intenzione dell'artista è quella di credere in un'attività commerciale – Nuova Cartex, attiva dal 1996, oltre che sala d'arte è anche un rinomato negozio dove gli artisti e i pittori trovano tutti i materiali e i servizi di cui hanno bisogno per la loro creatività – che è punto di valore della periferia genovese, luogo che fa vivere la città e che ne tiene fermi e saldi alcuni fili tra cultura, arte e vita sociale.

In questa mostra – che rientra all'interno del Progetto Doppiasclero, avviato nel 2017 con una mostra presso la Libreria del Centro Storico di Genova - Paolo Lorenzo Parisi espone diverse opere che tracciano il suo percorso artistico, la sua evoluzione e ricerca. Non a caso il sottotitolo della mostra è “Dai pigmenti ai guanti di lattice” e indica una datazione emblematica, appunto dal 1996 – anno delle sue prime esposizioni, alcune delle quali proprio nell'allora appena aperta Nuova Cartex di Sestri Ponente – e sino al 2018, all'oggi, che ha visto Parisi approdare a opere e azioni artistiche dove il concetto e l'espressività intellettiva hanno forte presa sull'immagine, sull'opera visuale che si fa oggetto, installazione, scena di vita, riproduzione ironica o dissacrante, “fake art” che si traveste, nasconde, contamina dietro apparenze spesso comuni, proprie dell'immaginario collettivo, creando nuove icone del presente.

Paolo Lorenzo Parisi è rappresentato dalla Galleria Silbernagl di Daverio (Varese) e Undergallery di Milano.

A Genova Sestri Ponente “Nuova Cartex. Dai pigmenti ai guanti di lattice, 1996-2018”

Progetto Doppiasclero. Mostra d'arte di Paolo Lorenzo Parisi

da 21 aprile al 31 maggio 2018, ore 9-13 15,30-19,30

Nuova Cartex, via Andrea Costa 13-15r, 16154 GENOVA Sestri Ponente

Inaugurazione sabato 21 aprile, ore 17. Sarà presente l'artista.