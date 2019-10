Open Day di Nuova Acropoli

Venerdi 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 21, l'associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 48/1, ha il piacere di accogliere tutti coloro che vogliono comprendere la realtà del volontariato.

Si avrà modo di conoscere attrezzature ed equipaggiamenti, in forza ai volontari di protezione civile, che aiutano a svolgere in sicurezza il proprio compito.

Attraverso alcuni filmati si potrà vedere l’operato dei volontari in alcune situazioni di emergenza.

I visitatori avranno modo di apprezzare la biblioteca con i suoi 3000 volumi, messi a disposizione dei soci.

E infine, ma non per questo meno importante, sarà presentata la filosofia attiva, elemento importante nella formazione del volontario, perché egli per poter agire deve essere guidato dai valori migliori dell’essere umano come la generosità, l’altruismo, la solidarietà.

Info: genova@nuovaacropoli.it

TEL. 3775534351