"Love What U Love" ai Giardini Luzzati con Nugs e Yes/se:f

Sabato 23 giugno torna la rassegna "Love What U Love" con musica e allegria ai Giardini Luzzati.

Per l'ultima puntata di questa terza stagione, i Luzzati ospiteranno Nugs, cantautrice soul, che spazia dal black al funk, e Yes/se:f, band che si caratterizza per un sound deciso, che spazia dall'elettronica ai sintetizzatori analogici, passando per le chitarre acustiche, tra club e sound post-industriale.

Inizio spettacoli ore 21,30. Prima consumazione 7 euro.