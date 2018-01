Swing Night con la Nine Pennies Big Band al Teatro Govi

L'orchestra Nine Pennies torna a far ballare il pubblico sulle note swing magistralmente interpretate dai suoi 17 musicisti, sabato 27 gennaio 2018 alle 21 al teatro Govi di Bolzaneto.

La NP Big Band, orchestra composta da 16 musicisti e una cantante, è nata nel 2008 con l’obiettivo di dedicarsi alla musica Swing delle grandi orchestre americane degli anni ’30 e ’40.

Il repertorio attinge principalmente da quello delle orchestre di Benny Goodman, Glenn Miller e Artie Shaw con significative presenze di pezzi di altre grandi orchestre dell’epoca.

Le numerose e ripetute partecipazioni ad alcuni fra i più importanti Festival Swing d’Europa (Como Swing Crash, Munich Rock That Swing Festival, Lubiana Sweet Swing Festival, Cannes Balboa on the Promenade, Swing ‘n Milan, Torino Swing Festival, Herrang Dance Camp…) dimostrano che la NP Big Band è diventata un punto di riferimento per tutti i Festival italiani e europei di danza Swing e, nello specifico, non ha oggi rivali in Europa.

I componenti della NPBB sono: Massimo Rapetti, Orlando Coccoglioniti, Grazia Favale, Enrico Oliveri (Trombe); Denis Trapasso, Tony Carvelli, Chiara Pasquale, Ian Veronese (Tromboni); Paolo Maffi, Roberto Trabona (Sax Contralto); Paolo Piccardo (Sax Tenore), Alberto Oliveri (Clarinetto); Antonio Maffezzoni (Sax Baritono), Luca Lamari (Piano); Marco Parodi (Chitarra); Roberto Resaz (Contrabbasso); Luca Rigazio (Batteria); Erika Celesti (Vocal)

A vivacizzare ulteriormente la serata, gli Insegnanti e i ballerini delle prestigiose scuole di danza Swing “Slidin’ Shoes Swing Dancers” e “Your Swing” di Genova.

Prezzo del biglietto: € 10 posto numerato