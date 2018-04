Nozze d'Oro: i festeggiamenti del Comune per le coppie sposate da 50 anni

Giovedì 19 aprile il Comune di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, rinnova la tradizionale giornata di incontro e di festa con le coppie che, nel 2017, hanno raggiunto il traguardo dei cinquant’anni di matrimonio: una lunga esperienza di vita insieme che rappresenta un prezioso esempio e insegnamento di valore umano, morale e civile per le generazione successive.

1864 coppie festeggiano le Nozze d'Oro: numeri e curiosità

“50 Anni Insieme” festeggerà le nozze d’oro di 1864 coppie genovesi. Queste sono alcune curiosità relative a questa edizione: ha 65 anni la sposa più giovane e 92 la più anziana, mentre per quanto riguarda gli uomini il più anziano è un 95 enne e il più giovane un 68 enne. Ha 135 anni in due la coppia più giovane e 182 la più vecchia.

Il programma

La speciale giornata inizierà alle ore 16 nella Cattedrale di San Lorenzo con la Santa Messa celebrata da monsignor Nicolò Anselmi. Proseguirà alle 18 al Teatro Carlo Felice (l’accesso sarà possibile dalle 17) dove il sindaco Marco Bucci, l’assessore ai servizi civici Matteo Campora e il sovrintendente Maurizio Roi porteranno i saluti e gli auguri alle coppie presenti. È poi previsto un intrattenimento musicale a cura dell’Ensemble strumentale del Teatro Carlo Felice che eseguirà arie e duetti d’amore. Al termine del concerto, verso le 19, nel foyer del teatro avrà luogo il brindisi augurale.

A fine serata, per il rientro dei partecipanti alla festa, Amt metterà a disposizione uno speciale servizio di autobus diretti a: Circonvallazione a Monte, Ponente (Voltri), Valbisagno (Prato) e Valpolcevera (Pontedecimo).

La più grande torta di Panarello per le coppie genovesi

L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, delle aziende genovesi, degli insegnanti e degli studenti dell’Istituto Firpo-Buonarroti e, soprattutto, in virtù dell’essenziale e generosissimo contributo degli operatori economici: Associazione Panificatori Genovesi, Caffè del Teatro, Centro Commerciale La Fiumara, Cin Cin Bomboniere, Coop Liguria, Jolly Foto, Panificio l’Angolo, Praga Viaggi, Sogegross-Basko e Panarello che per l’occasione offrirà una speciale composizione di pasticceria, la più grande mai realizzata dall’azienda dolciaria genovese: un dolce di 2,10 per 1,80 metri, costituita da 1000 cannoncini e da una torta Panarello coperta di pasta di mandorle, confetti e altre dolci guarnizioni. La torta verrà composta utilizzando oltre 40 kg di farina, più di 25 kg di zucchero e 25 litri di latte.

Il coupon per visitare gratis i musei genovesi

Alle coppie festeggiate sarà anche offerto un coupon per visitare gratuitamenet, dal 19 al 26 aprile, alcune delle eccellenze culturali della nostra città: il Museo d’Arte Orientale Chiossone, il Museo del Risorgimento, il Museo Archeologico di Pegli e il Museo Navale di Pegli; inoltre la Lanterna sarà da loro visitabile nei giorni 22 e 23 aprile al costo di 5 euro a coppia. Infine il Teatro Carlo Felice offrirà al prezzo esclusivo di 55 euro a coppia la possibilità di assistere ad alcune rappresentazioni de “La Traviata” e del balletto “Don Quixote”.