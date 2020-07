I Notturni en Plein Air, cinque pianisti per cinque notti al Ducale

La sesta edizione de I Notturni en plein air a Palazzo Ducale avviene in un momento particolare e coincide con l’anno nel quale il mondo ricorda i duecentocinquant’anni della nascita di un grandissimo uomo, Ludwig van Beethoven.

Durante la serie di concerti verranno suonate alcune composizioni di Beethoven che trovano nella sonorità del pianoforte un ideale contatto con l’emozione della notte, delle tensioni e dei riflessi luminosi ad essa ispirati. Da non dimenticare l’origine irlandese di queste composizioni create da John Field all’inizio dell’Ottocento, derivate dal bel canto e dalla vocalità operistica, o gli straordinari Notturni di Chopin che hanno conferito al pianoforte un ruolo espressivo e drammatico davvero eterno.

I programmi di questo ciclo propongono straordinarie composizioni strutturate sia formalmente che emozionalmente secondo percorsi diversi da quelli tradizionali del Notturni, ma ricche di bellezza e qualità virtuosistica di netto profilo pianistico.

I Notturni en plein air quest’anno si svolgono seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19. Per assistere ad essi è pertanto necessario effettuare una prenotazione online.

I concerti sono come sempre gratuiti e quest’anno, per favorire la fruizione del concerto al maggior numero di spettatori possibile e grazie alla disponibilità degli artisti, con doppia replica: alle ore 20.30 e alle 22.15. Per ognuna di esse l’ingresso è limitato e regolamentato esclusivamente dalla prenotazione online. Per accedere al Cortile Maggiore il pubblico deve indossare una mascherina di protezione individuale.

In collaborazione con GOG Giovine Orchestra Genovese

Gli artisti in concerto

Giovedì 16 luglio

Anika Vavic

Giovedì 23 luglio

Federico Gad Crema

Giovedì 30 luglio

Alexander Gadjiev

Giovedì 6 agosto

Alberto Ferro

Sabato 15 agosto

Stefania Neonato