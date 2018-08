"Notte dei ventagli" e serata disco e latina al Goa Beach

Venerdì 10 agosto 2018 al GOA Beach (lungomare Lombardo 21) ritorna l’appuntamento del venerdì notte targato Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore, con doppia pista commerciale e latina.

Dalle 22 in programma la “Notte dei ventagli” per rinfrescarsi e dare un tocco colorato alla serata; non mancheranno gli ospiti e le sorprese, a partire dalla presenza di dj Cubanito e dj Boricua alla console caraibica in riva al mare, per una selezione di salsa, bachata, kizomba e reggaeton. Super ospite della serata la maestra Lara Melis, animazione dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez.

Nella pista a bordo piscina, come da tradizione, spazio alla musica disco e commerciale con i dj Allerino e Fabrizio Cignetti e tutti i più grandi successi degli anni 80 e 90.

Info: 3474224027