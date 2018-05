"Notte con gli squali": sabato notte si dorme all'Acquario

Il 12 maggio torna "Notte con gli squali" all'Acquario di Genova.

Passare una notte con gli squali, dormire davanti alla loro vasca e scoprire come si trasforma l’Acquario di Genova al calare del giorno. Un’avventura extra-ordinaria riservata ai bambini tra i 7 e gli 11 anni che consentirà di scoprire il comportamento notturno degli animali e dormire a tu per tu con i pesci.

L’avventura ha inizio alle ore 21. È prevista la visita guidata notturna dell’Acquario, attività di animazione, l’allestimento delle brandine davanti alla vasca degli squali e il pernottamento in sacco a pelo. L’esperienza si conclude il giorno dopo con la visita di alcune vasche e la prima colazione . L’iniziativa è rivolta a gruppi di minimo 16 partecipanti.

Costo dell’attività a ragazzo: 80 euro.

Prenotazione obbligatoria: http://www.c-way.it/biglietto/notte-con-gli-squali/

Programma attività:

21.00: appuntamento con le Guide-Animatrici presso l’ingresso fornitori/disabili dell’Acquario di Genova (lato sinistro del molo) ed inizio delle attività ludico-didattiche con visita notturna dell’Acquario di Genova. 23.30-00.30: allestimento angolo notte davanti alla vasca degli squali

6.30-8.15: risveglio, disallestimento dell’angolo notte e visita di alcune vasche

8.15-9.00: colazione presso Tender-bar situato all’interno dell’Acquario (latte o cappuccino o thé caldo, succo, brioche e torta)

9.00: uscita dei partecipanti dall’Acquario di Genova

Da portare con sé:

Sacco a pelo (eventuale cuscino), necessario per la notte e per l’igiene personale; si consiglia un abbigliamento comodo ed in inverno caldo (maglietta, felpa, pile, pantaloni lunghi, calze e scarpe da ginnastica).

L’attività è consigliata ai ragazzi amanti dell’avventura e capaci di adattarsi alle seguenti condizioni notturne: il pernottamento avviene su semplici brandine da campeggio rialzate da terra; durante la Notte in Acquario permangono rumori dovuti al funzionamento delle pompe e degli impianti di gestione delle vasche espositive; l’illuminazione del percorso si accende alle ore 6.00.

