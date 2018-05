"La notte delle favole": uno spettacolo per il Gaslini

L’Accademia della Fantasia UILT Liguria, in collaborazione con Alyat Danza & Sulle Ali delle Fantasia presentano La notte delle favole, in programma nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018, alle ore 21, al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente (via Domenico Oliva 5).

Una storia senza tempo e per ogni età è La notte delle favole, un family-show realizzato dalle piccole allieve dell’Accademia della fantasia UILT Liguria. Incanto, semplicità ed emozione, sono gli ingredienti principali di questo spettacolo, scritto, sceneggiato e diretto da Armando Lavezzo, con coreografie di Deborah Bruzzese e messo in scena da un gruppo di bambine (dagli 8 ai 10 anni) allieve dell’Accademia, che finalizzano il progetto pilota dell’A.A. in corso, recitando, cantando e ballando e soprattutto regalando tanto entusiasmo al pubblico.

Ma questa manifestazione non è fine a se stessa, infatti come tutte le manifestazioni proposte da Sulle ali della fantasia ed Alyat danza, avrà uno scopo benefico: raccogliere erogazioni liberali da devolvere all’Istituto Giannina Gaslini per il C.A.B.E.F. (Centro di accoglienza per bambini ricoverati e loro famiglie). Questa attività non profit è l’obbiettivo istituzionale della UILT Liguria, che oltre ad organizzare manifestazioni varie, rassegne e festival del “Teatro non professionistico” ligure, ha creato, nell’ambito formazione, l’Accademia della fantasia, che da il via con questa manifestazione alla sua attività benefica.

«I veri protagonisti di questo spettacolo - afferma Armando Lavezzo, presidente della UILT Liguria - saranno l’impegno e il cuore di queste giovani allieve che vogliono metter in scena tutti gli insegnamenti acquisiti, oltre all’obbiettivo di rendersi utili per qualcuno meno fortunato di loro».

Ingresso a offerta libera.

Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione al 3463773017.

Per ulteriori info contattare: uilt.liguria@gmail.com.

