La Notte degli Scrittori con Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco e Marco Presta

Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l'8 febbraio 2020 torna l’evento che coniuga letteratura e teatro. Tre autori si mettono in gioco davanti al proprio pubblico tra ironiche interviste e reading.

Gli scrittori parleranno dei propri libri del cuore così come delle loro ultime opere, svelando le emozioni e i retroscena del proprio lavoro. Ospite speciale l’attrice Carla Signoris.

Degustazione vini a cura di Timossi Beverage & Food, in collaborazione con Mentelocale, a partire dalle ore 19.

Gli scrittori:

Gianrico Carofiglio, tradotto in tutto il mondo, ha creato il personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, al centro anche del suo nuovo romanzo La misura del tempo. Tra le opere pubblicate per Einaudi Stile Libero ricordiamo La regola dell’equilibrio (2014), L’estate fredda (2016), Le tre del mattino (2017) e La versione di Fenoglio (2019).

Melania G. Mazzucco, Premio Strega nel 2003 con Vita, nel 2005 ha pubblicato Un giorno perfetto, da cui è stato tratto il film di Ferzan Ozpetek. Tra i romanzi pubblicati per Einaudi troviamo il pluripremiato Limbo (2012), Sei come sei (2013) e Io sono come te (2016). Dopo i libri dedicati a Tintoretto – La lunga attesa dell’angelo (2008) e Jacomo Tintoretto & i suoi figli (2009) – torna ora al mondo dell’arte con L’architettrice.

Marco Presta conduce su Radio 2 da molti anni, insieme ad Antonello Dose, Il ruggito del coniglio. Per Einaudi ha pubblicato i romanzi Un calcio in bocca fa miracoli (2011), Il piantagrane (2012), L’allegria degli angoli (2014) e Accendimi (2017). È di prossima uscita Fate come se non ci fossi.