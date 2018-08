La notte di San Lorenzo con il tour della Cattedrale

Venerdì 10 agosto, h. 21 il Museo Diocesano vi invita ad un evento speciale un tour serale sulle tracce di San Lorenzo, tra storia, arte e leggenda.

Un’antica leggenda lega Genova a Lorenzo: pare infatti che egli, giovinetto, sia passato dalla città nel suo viaggio verso Roma, sbarcando proprio a Prè, laddove una chiesetta ricorda ancora il passaggio del suo mentore e futuro Papa, Sisto, che era in viaggio con lui. I genovesi, successivamente, udendo poi della sua morte atroce, avrebbero deciso di dedicargli una chiesa – che nei secoli sarebbe divenuta Cattedrale – nella zona in cui i due avevano pernottato.

E come ogni Santo di cui molto si parli, presto si accumularono anche numerose leggende e aneddoti che andarono ad arricchire una già corposa agiografia.

La più famosa è senz’altro collegata alla copiosa caduta di corpi celesti che si assiste nei giorni intorno alla sua festa, che cade il 10 agosto: secondo il popolo le “stelle cadenti” erano perciò talora le scintille scaturite dal fuoco che ardeva sotto la graticola che martirizza il Santo, talaltra le lacrime versate durante il supplizio e tramutate in astri.

La visita, che si snoderà all’interno della Cattedrale, comprenderà alcune opere d’eccezione, di epoche diverse, attraverso le quali tutti gli episodi principali della vicenda del Santo saranno ricostruite: il martirio del Santo nella sua rappresentazione medievale in facciata e in quella barocca del catino absidale, i doni e i miracoli che fece per poveri e bisognosi nelle antiche ante dell’organo, la sua statua reliquiario in argento, la sua raffigurazione nelle meravigliose tarsie lignee del coro, solo per citare alcune delle tappe.

E nella speranza di carpire la scia di qualche stella cadente – o lacrima di San Lorenzo -, il percorso si concluderà sulle torri della Cattedrale, con una suggestiva visuale sulla Genova notturna.

Costo € 16. Ridotto € 14. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. La visita avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti.

Apertura biglietteria ore 20,30. Si richiede un abbigliamento decoroso.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a venerdì 13,30-18,00- sabato 12:00- 18:00 e domenica 14:00-18:00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it . Si consiglia prenotazione, numero di posti limitato.