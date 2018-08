Notte di salsa e kizomba al Caribe Club

Venerdì 31 agosto 2018 al Caribe Club dalle 22.00 (C.so Italia 3) grande appuntamento per gli amanti della salsa: da Cuba a Portorico in pista la migliore musica caraibica per una serata latina a 360 gradi. Alla console ci saranno dj El Bimbo e dj Zmax, mentre in pista Anaisa Castillo, Niosvel Moreno, Ashe Cubana, Katherine Pizarro e molti altri faranno ballare il pubblico presente.

Nella sala kizomba torna alla console dj Chris e tutta la crew di Quiero Kizomba per un puro divertimento kizombero.

Ingresso con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro); possibilità di parcheggio davanti al locale. Info: 335207103