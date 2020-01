Notte Nazionale del Liceo Classico: le scuole genovesi che aderiscono

La Notte Nazionale del Liceo Classico è uno degli eventi più attesi da tutti gli studenti dei Licei Classici d’Italia, una delle proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni. Quest'anno l'evento registra la partecipazione di ben 436 Licei Classici su tutto il territorio italiano.

Il 17 gennaio, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico… e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti.

I licei di Genova che aderiscono

- Liceo Colombo

Il programma completo

Viaggio tra le diverse tematiche della letteratura antica, incontri con ex allievi, teatro, musica, buffet, approfondimenti sulla storia e sull'attualità (fake news), proiezioni e altro.

- Liceo D'Oria

Il programma completo

L'evento "Questa notte è ancora nostra" propone letture condivise, omaggio a poeti, canzoni e musica, monologhi sulla paura, buffet, approfondimenti storici sul mondo della cultura classica.

- Liceo Emiliani

- Liceo Mazzini

Il programma completo

Incontri con docenti universitari ed esperti, laboratori guidati dagli studenti del Mazzini, mostre e occasioni di approfondimento di letteratura, arte, storia sul tema della cultura classica.