Notte horror al Cezanne: disco, commerciale e revival da ballare mascherati

Giovedì 31 ottobre al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07) è in programma una "Notte Horror" per festeggiare Halloween all'insegna della musica e del divertimento, tra maschere, ottimo cibo, allegria e, naturalmente musica. La serata inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, con specialità "macabre" create appositamente per la speciale ricorrenza.

A seguire, si balla nella sala disco, commerciale e revival. A far ballare il pubblico fino a notte fonda ci saranno gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che selezioneranno per l'occasione gli ultimi successi commerciali del momento insieme alle hit intramontabili degli anni Ottanta e Novanta.

Tutti i partecipanti alla serata sono invitati a travestirsi, per creare una perfetta atmosfera in pieno stile Halloween.

Ingresso 13 euro compresa la cena a buffet e la prima consumazione. Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.