Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei con ingresso gratuito

Arriva anche a Genova, il weekend del 19 e 20 maggio, la Festa dei Musei e la Notte Europea dei Musei.

Le aperture diurne di sabato 19 e di domenica 20 maggio osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e le riduzioni e le gratuità previste per legge). L’apertura straordinaria serale di sabato 19 maggio sarà di 3 ore.

Notte Europea dei Musei: dove e quando viverla a Genova

Il 19 maggio, a chiusura della prima giornata dei Rolli Days, i musei proseguiranno l'apertura fino alle 24 con accesso gratuito, salvo dove diversamente indicato nel programma.

MUSEI DI STRADA NUOVA (apertura fino alle ore 24, chiusura dalle ore 19 alle ore 20)

PALAZZO TURSI

ore 16 - Cortile o Salone di Rappresentanza

"Dagli Intermedi della Pellegrina"

Laboratori riuniti di Musica Antica dei Musei di Strada Nuova - PerCorsi - MAP - Centro Flauto Dolce

ore 17.30 – Cortile

Passi di danza

ASD Danza Luccoli 23, direttrice Angela Galli - Coreografie Mara Massone

ore 18.30 – Salone di Rappresentanza

“Queens of Purcell”

Scene e cori da Dido & Aeneas, The Fairy Queen, The Indian Queen

Soli, coro e strumenti

Il Concento, direttore Luca Franco Ferrari

ore 20 – Cortile

Passi di danza

ASD Danza Luccoli 23, direttrice Angela Galli - Coreografie Mara Massone

ore 20.30 - Salone di Rappresentanza

Quartetto di Sassofoni

Elia Faletto, sax soprano - Matteo Tassano, sax tenore - Nicolò Gatti, sax Baritono

Quattro giovanissimi musicisti studenti del Conservatorio N. Paganini in una formazione

A cura dell’Associazione Culturale Pasquale Anfossi

PALAZZO ROSSO

ore 21.30 – Salone II Piano Nobile

Duo Cardinale-Magnasco

Andrea Cardinale, violino e Alessandro Magnasco, pianoforte

A. DVORAK - 4 Pezzi Romantici Op. 75

N. PAGANINI - Le Streghe Op.9

E. GRANADOS - Danse Espagnole n.5

P.de SARASATE - Romanza Andalusa Op.22 N. 1

S.RACHMANINOFF - Morceau de salon Op.6 : N.1 Romance / N.2 Danse Hongroise



ore 22.30 – Cortile

Passi di danza

ASD Danza Luccoli 23, direttrice Angela Galli - Coreografie Mara Massone



PALAZZO BIANCO

ore 18 – Cortile

Banda Liceo Musicale Pertini



Visite Guidate

A partire dalle ore 20.30, ogni mezz’ora partenza delle visite guidate ai Musei di Strada Nuova



AUDITORIUM DI STRADA NUOVA

ore 22.30

Comicity Reading

Letture comiche all’Auditorium

Con Eleonora D’Urso, Mattia Mariotti, Michele De Negri

L’Associazione Interno19 presenta “Comicity Reading” una serata all’insegna della comicità con una carrellata di monologhi, letture e pezzi di stand-up comedy. Un assaggio di quello che sarà il Festival Comicity – Le strade della comicità, prima edizione del festival interamente dedicato al mondo della risata, che si terrà a Genova dal 23 al 27 maggio 2018, tra Palazzo Ducale, il Teatro della Tosse, la Biblioteca Edmondo De Amicis e l’ Auditorium di Strada Nuova.



MUSEO DEL RISORGIMENTO (apertura fino alle ore 21)

ore 17.30 – Atrio

Le chitarre del Liceo Musicale Pertini



MUSEO D’ARTE ORIENTALE “EDOARDO CHIOSSONE” (apertura fino alle ore 23.30)

ore 21.30

Percorsi Novecento

Per viola e chitarra

Maurizio Barbetti, viola, Francesco Cuoghi, chitarra

GIAN FRANCESCO MALIPIERO (1882 – 1973) - Il canto della lontananza (1919)

BELA BARTOK (1881-1945) - 10 Hungarian folk songs

TIGRAN MANSURIAN (1939) - Four Hayrens

• Prophet David

• O soul of my soul

• That sort of fowl was I

• When I came in to the world

MICHAEL DOUGHERTY (1954) - Viola Zombie

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - Etude n.4 (viola sola)

OTTORINO RESPIGHI (1879-1936) - Tema con variazioni (chitarra sola) opera postuma

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) - Lachrymae op. 48 (1950)

- Reflections on a song of John Dowland (versione per viola e chitarra di Francesco Cuoghi)



MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “G. DORIA” (apertura fino alle ore 23.30)

Dalle ore 20 alle ore 23: ingresso libero in museo e biglietto ridotto (€ 4) per la mostra “Kryptòs”

ore 20.15 – 21.15

“Un tesoro di Museo”

Visita guidata a cura di Associazione Didattica Museale

ore 21.15 - Anfiteatro

Monkey’s kabarett

Da “Una relazione per un’Accademia” di Franz Kafka

Monologo teatrale con musica dal vivo

Andrea Nicolini, rotpeter - Fabrizio Giudice, chitarra - Gianluca Nicolini, flauto

MUSEO DI SANT’AGOSTINO (apertura fino alle ore 24)

ore 18–20 e ore 21–23 / Ex chiesa di Sant’Agostino

"Echoes" 2018

electronic music & visual, rassegna a cura di Duplex Ride

ore 18: Alessandro Bartolena

ore 19: Maurizio Mongiovì

ore 21: N.O.S.

ore 23: Luca Fucci (da Firenze)

ore 20 - Sala Conferenze e Museo

“Cara Margherita.. Manifestazioni d’affetto e studio del monumento di Giovanni Pisano”

Presentazione del progetto di alternanza scuola – lavoro: Video, narrazioni e disponibilità a commenti sul Museo e le sue opere degli studenti della classe V A del Liceo Classico e Linguistico C. Colombo

ore 22 - Sala Margherita di Brabante

Classical music

Gianluca Campi, fisarmonica solista

CASTELLO D’ALBERTIS MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO (apertura fino alle ore 22)

ingresso promozionale al museo € 3

dalle 18 alle 22 aperitivo in caffetteria € 8 (prenotazione 010 2723820)

ore 19 - 22

Etnogarden

Nell'ambito di FuturoAnteriore, il nuovo progetto di eventi etnoartistici di Echo Art, realizzato con il contributo della Fondazione Carige: musiche, danza, teatro, incontri e film nel Museo e parco del Castello D'Albertis.

ore 21

visita accompagnata al museo (prenotazionI 010 2723820)

una collaborazione tra Comune di Genova, Associazione Culturale Echoart, Cooperativa Solidarietà e Lavoro scs-onlus e Bon Ton Catering.

MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE (apertura ore 20.30 – 23.30)

Momenti musicali

a cura della Scuola Giuseppe Conte

Giochi Antichi

per sfidarsi come gli Egizi e i Romani, in collaborazione con IIAS

Dall’archeologia al racconto

a cura dei ragazzi della IVB Istituto Superiore Italo Calvino di Genova - progetto di AlSL

MU.MA - MUSEO NAVALE DI PEGLI apertura ore 20.30 - 23.

ore 21

Intrattenimento musicale

Duo Maria Butera e Mario Lepratto, canzoni di cantautori genovesi, in particolare Fabrizio De Andrè e Gino Paoli.

Organizza il CUP, in collaborazione con il Mu.MA, con il patrocinio del Municipio VII Ponente.

Info: segreteria@cup99.it



MUSEI DI NERVI

GAM – GALLERIA D’ARTE MODERNA (apertura fino alle ore 24)

ore 21

I Novecento - Viaggio musicale

Posti limitati, è gradita la prenotazione

Info: biglietteriagam@comune.genova.it; tel. 010/3726025



RACCOLTE FRUGONE (apertura fino alle ore 24)

ore 22.30

Oleksandr Pushkarenko, violino

Posti limitati, è gradita la prenotazione

Info: biglietteriagam@comune.genova.it; 010 3726025



WOLFSONIANA (apertura dalle ore 20 alle ore 24)



MU.MA - GALATA MUSEO DEL MARE

apertura dalle ore 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22).

Biglietti speciali Nuit des Musées: € 7 solo museo, € 10 museo e sommergibile.



ore 18.30 - 22 Galleria Esposizioni

Re Barbus & Montserrat Diaz

Inaugurazione della mostra bi personale, a cura di Benedetto Spagnuolo per il ciclo I declare my shadow.

Insieme alle artiste e alla curatrice sarà presente Luisa Dufour, ufficio eventi Mu.MA.



MU.MA - MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA

apertura dalle ore 20 alle 22.30 con ingresso ridotto € 3.

ore 21

proiezione del documentario BOB sulla vita e la creatività di Roberto Quadrelli.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti alla proiezione nel secondo piano.

Info: fabiogiovinazzo09@gmail.com

MU.MA - LANTERNA DI GENOVA

apertura dalle ore 14.30 alle ore 22 (ultima entrata ore 21.30)

biglietto a 1 euro dalle ore 19.

ore 18 - partenza dal Porto Antico

Ti porto … alla Lanterna - Speciale Notte dei Musei

Visita guidata dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Contributo partecipazione : € 15,00 a persona ( include visita guidata, ingresso alla Lanterna, trasferimento con bus riservato A/R da Piazza Caricamento alla passeggiata della Lanterna. Ritorno da Lanterna h.20.30 ) € 10 ridotto. In caso di maltempo la visita sarà annullata.

Info e prenotazioni: tour@lanternadigenova.it , 335 6063687 e 349 2809485

Prenotazione obbligatoria via mail fino a esaurimento posti. POSTI LIMITATI.

LOGGIA DELLA MERCANZIA

apertura dalle ore 19 alle 22 (ultima entrata ore 21) con ingresso ridotto (€ 5) alla mostra “Cinepassioni”



MUSEO DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA apertura dalle ore 20.30 alle ore 24.

Mostra “Approdi 2018”



PALAZZO TOBIA PALLAVICINO – CAMERA DI COMMERCIO

Apertura straordinaria dalle ore 19 alle ore 24

PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO

Apertura dalle ore 20 alle ore 24

Accessi gratuiti: atrio e cortile con ninfeo di Fetonte.

La tariffa comprende la visita guidata al Primo Piano Nobile (Affreschi B.Strozzi- e Sala del P. Mulier -XVII sec).

All’interno delle Sale Strozzi saranno inoltre esposte opere acquerellate floreali di grande formato realizzate dalla pittrice Chicchi Baggiani ( www.chicchibaggiani.it ).

tariffa notte dei musei: € 7.00

PALAZZO DELLA MERIDIANA (apertura fino alle ore 24)

Atrio e Salone del Colonnato: ingresso Libero

Mostra “Van Dyck e i suoi amici”: biglietto ridotto 5 euro.

AREA ARCHEOLOGICA DEI GIARDINI LUZZATI (apertura fino alle ore 24)

Ingresso gratuito dalle ore 20 in tutti i musei.

Le eccezioni sono segnalate nel programma: http://www.visitgenoa.it/evento/notte-dei-musei-2018

Gli appuntamenti in Liguria per la Festa dei Musei:

GENOVA:

Museo in fermento

Chiavari, Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 9.00 - 14.00

IMPERIA:

Oggi Preistoria - Un elefante ai Balzi Rossi

Ventimiglia, Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica

Convegno/Conferenza - Il 19 maggio 2018 Orario: martedì-domenica: 8.30-19.30; chiuso il lunedì

Oggi Preistoria - Il cibo nella Preistoria

Ventimiglia, Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica

Altro - Il 19 maggio 2018 Orario: mar - dom: 8.30/19.30

LA SPEZIA:

Notte dei Musei e apertura dei sotterranei

Sarzana, Fortezza Firmafede

Apertura straordinaria - Il 19 maggio 2018 Orario: da Lunedì a Sabato: 10.30–13.00/15.00–19.00 Domenica: 10.30–19.00

Luni si fa in tre | Tabulae Lusoriae

Ortonovo, Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni

Attività didattica - Il 20 maggio 2018 Orario: 8.30-13.30