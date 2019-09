Notte Bianca di Sarzano Sant'Agostino, tra street food, shopping e musica

Venerdì 13 settembre dalle 18,30 e fino a notte il quartiere di Sarzano Sant'Agostino ospita la Notte Bianca, organizzata dal Civ, tra musica, shopping e street food.

Saranno allestiti punti busker, con musica e artisti di strada, tra le 18,30 e le 21,30, ai piani di Sant'Andrea, via Ravecca angolo vico Coccagna, piazza Sarzano (Pozzo), piazza Renato Negri e Giardini Luzzati.

Tutti i locali e i negozi artigiani del quartiere scenderanno in strada e allestiranno le vie del Civ a festa. Per l'occasione, saranno allestiti punti per lo sbarazzo e angoli food and drink.

Ai Luzzati alle 21,30 suoneranno i Twee, in collaborazione con Coordinamento Liguria Rainbow.