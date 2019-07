Ad Albaro la Notte Bianca di San Martino: negozi aperti, musica e 3 viaggi in palio

Il Civ San Martino di Albaro organizza la terza edizione della Notte Bianca di San Martino, venerdì 19 luglio dalle 18 e fino a notte.

Il programma della serata prevede come ogni anno tanta festa e allegria da condividere insieme ai commercianti, alle associazioni e ai residenti del quartiere.

Saranno presenti due Live Band, una in piazza Remondini e una in via San Martino, due postazioni Karaoke, una in via Puggia ed una in via Borgoratti, una postazione per il divertimento dei bambini in via Lagustena e il Gruppo degli Alpini preparerà da mangiare per tutti in piazza Remondini.

Inoltre una novità: in Piazza Remondini il Civ organizzerà la prima edizione del concorso “Migliore attività del Civ 2019” per premiare tutte le attività commerciali e associative che da anni sono punti di riferimento per il quartiere e naturalmente per i loro affezionati clienti. Al termine della festa si terrà la lotteria tra tutti i partecipanti con l’estrazione di tre fantastici viaggi per un valore complessivo di 1000 euro.