Notte Bianca della Girandola a Gattorna tra negozi aperti, sagra e spettacoli

Sabato 3 agosto torna il consueto appuntamento con la Notte Bianca della Girandola a Gattorna, appuntamento per animare la Valfontanabuona d'estate.

L'evento è organizzato dall'associazione commercianti La Girandola, con il patrocinio del Comune di Moconesi.

Si parte dalle ore 18 con tantissime proposte per grandi e piccini, laboratori e animazione per bimbi, artisti di strada, dj set, musica dal vivo, street band, percussionisti itineranti, stand gastronomici, braceria, danze in fascia, spettacolo di burlesque e di comicità.

Sarà una lunga notte di divertimento garantito per tutti, e i negozi per l'occasione saranno aperti anche in serata.