Notte Bianca della Girandola a Gattorna: la festa anni '20

Sabato 4 agosto a Gattorna arriva la Notte Bianca della Girandola, organizzata dall'Associazione Commercianti con il patrocinio del Comune di Moconesi.

Il borgo della Valfontanabuona si tufferà nel passato, in particolare negli anni '20, con musica dal vivo, balli swing, spettacoli di Broadway e "irruzioni" improvvise di Bonnie e Clyde. E, per finire, raduno di auto e moto d'epoca.

Lungo la strada principale, con i negozi aperti anche in orario serale, non mancheranno artisti di strada, animazione per bambini, gonfiabili, intstallazioni artistiche e mini mostre a tema, degustazioni e stand gastronomici con specialità focaccia al formaggio e sangria.

Poi, a notte inoltrata, si tornerà agli anni 2000 in piazza della Croce Rossa con il White Night Music Festival: ospiti della serata, i dj Alexandra Damiani, dj Bottai e Alien Cut from Tomorrowland. Tutti gli spettacoli della giornata sono gratuiti.

Chi si presenterà traversito a tema (anni '20-'30, icone di Hollywood, Walt Disney) o semplicemente con un look spiritoso ed eccentrico, potrà postare sui social un selfie con l'hashtag #nottebiancadellagirandola2018, e potrà vincere buoni sconto nei negozi aderenti all'iniziativa.