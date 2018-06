Notte Bianca a Cogoleto tra shopping, street food e saldi

A Cogoleto è iniziata l’estate ed è tempo di Notte Bianca, che si terrà venerdì 6 luglio 2018. Come lo scorso anno la notte bianca coincide con l’inizio dei saldi e la possibilità di acquistare in anteprima con sconto.

Ad allietare le nostre vite saranno i Buskers, gli artisti di strada. Una serata all’insegna di musica e spettacolo con diverse postazioni nel centro storico di Cogoleto. Da via Rati a via Colombo le piazzette e gli angoli del paese saranno animati anche dallo streetfood, il cibo di strada di alta qualità preparato dalle sapienti mani dei nostri artigiani e ristoratori.

In Piazza del Comune un’esibizione ginnica targata Cffs Cogoleto Ginnastica dal titolo “Voglia di Volare” mentre in Via Colombo e Via Mazzini i parrucchieri prepareranno bellissime acconciature per supportare con il ricavato gli asili locali. Una bella iniziativa che in piazza Raimondi si arricchirà anche della presentazione di alcuni costumi estate 2018. Infine, la Croce Rossa Comitato Locale di Cogoleto intratterrà i più piccoli con una postazione loro dedicata.