Notte Bianca per Campasso ai 2 Gi

Sabato 20 ottobre (dalle 19 alle 3), alla trattoria “Ai 2 G” di via Parodi 9 (angolo via Fillak) è organizzata una “Notte Bianca” per sollevare la zona del Campasso, in ginocchio dopo il crollo di Ponte Morandi.

Una serata tra cibo e musica, in una delle più antiche e rinomate osterie del ponente genovese, «per far respirare un po’ il Campasso – spiega Gianni Scioni – che ha sofferto molto nelle ultime settimane». Tra grandi classici e nuovi successi, «si canterà tutti insieme, in un karaoke che speriamo possa contribuire a far ripartire la zona. Questa Notte Bianca è solo un inizio: nei prossimi mesi pensiamo di coinvolgere altri negozi, e organizzare una serata più ampia e strutturata».

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 010411717.