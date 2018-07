La Notte Bianca di San Martino d'Albaro tra shopping e musica

Il Civ San Martino d'Albaro organizza una nuova edizione della Notte Bianca, per venerdì 20 luglio 2018: per l'occasione, i negozi del quartiere rimarranno aperti fino alle 23 per consentire lo shopping anche agli amanti delle ore piccole.

Ma non solo: previsti musica (live in via San Martino), balli (ballo liscio in piazza Remondini, e latino americani e karaoke in via Borgoratti), giochi, animazione, bancarelle, buon cibo e tanta allegria.