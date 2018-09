"Una notte per Genova": party per la popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi

Ad un mese esatto dal tragico evento che ha colpito la città, Friends Eventi insieme alla proprietà del Monu Cafè con il sostegno delle istituzioni hanno scelto di unire le forze e scendere in campo per la nostra amata Genova.

Sarà un charity party all’insegna del sorriso perché Genova ed i genovesi dopo settimane durissime e tristi, devono provare a rialzarsi. Musica e sport si fonderanno con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a sostegno della popolazione colpita dal tragico crollo del ponte Morandi.

Lotteria benefica con maglie autografate di Genoa e Samp

Durante la serata, alla quale parteciperanno esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo, verrà effettuata una lotteria benefica con estrazione delle maglie da gioco autografate del Genoa e della Sampdoria e altri premi donati dai partners.

I fondi raccolti durante la serata verranno versati sul conto corrente n. 73633/80 acceso presso Banca Carige a sostegno delle vittime del crollo del ponte Morandi.

I partner della serata

Ecco le Istituzioni, i partners, i media locali e tutti gli amici che a titolo personale e gratuito hanno dato da subito piena disponibilità a partecipare e collaborare all'iniziativa:

Michele Corti

Stelle Nello Sport

Ilaria Cavo

Pianetagenoa1893

Marco Liguori

Sampdorianews

Diego Anelli

Giampaolo Botta

Spediporto

Beppe Nuti

Antenna Blu

Carlo Alberto Alessi

Alex Varini

Diskotic

Robbi Rocca

Gianluca Manca

Nino Manzillo

Fabio Carletti

StampaDivina

L’appuntamento è venerdì 14 settembre sulla terrazza sul mare più bella di Genova dalle 19 in poi con la selezione musicale deephouse, dance, raeggeton e revival più bella da cantare e ballare. In consolle Marco Trentini DJ, Mingus DJ, Pier DJ e gli Special Guest: Robbi Rocca, Alex Varini e Carlo Alberto Alessi, che per una volta si dividerà tra macchina fotografica e consolle. Al microfono, Gianluca Manca.

Convenzione con Radio Taxi

Attivata una convenzione con gli amici di Radio Taxi Genova 5966: basterà prenotare il taxi allo 0105966 comunicando che si è diretti al Monu Cafè per avere una tariffa agevolata del 10%. La convenzione vale esclusivamente per servizio radio taxi, escluse le chiamate Whatsapp.

Per info e prenotazioni:

3357429708 (Mingus)

3405832939 (Marco)

