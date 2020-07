La Notte di Atta: spettacolo solidale di Enrique Balbontin e No Name ad Arenzano

Sarà una serata per divertirsi, ridere e cantare, facendo del bene, quella di venerdì 31 luglio 2020 a Villa Figoli, ad Arenzano.

La "Notte di Atta" è organizzata dall'associazione TuttiperAtta e nasce per scopi solidali: si ricorderà il sorriso di Agata ("Atta"), bimba di Arenzano portata via a tre anni da un neuroblastoma, e si raccoglieranno fondi per la no profit.

Sul palco si esibiranno il comico Enrique Balbontin e la band No Name.

La prenotazione dei posti è obbligatoria: per le prevendite ci si può rivolgere allo Iat di Arenzano sul lungomare.