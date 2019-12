"Notre Dame de Paris" torna a Genova: appuntamento al Carlo Felice

Dal 20 al 23 febbraio 2020 al teatro Carlo Felice va in scena "Notre Dame de Paris", uno tra i più apprezzati spettacoli teatrali mai realizzati, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo e con canzoni scritte da Riccardo Cocciante.

L'opera ha debuttato per la prima volta il 16 settembre 1998 a Parigi con la regia di Gilles Maheu, il quale, seguendo i desideri degli autori, anziché sviluppare l'azione teatralmente come in un musical, allestisce uno spettacolo in forma semi-scenica, con scenografie e cantanti in costume, i quali tuttavia interagiscono solo parzialmente, interpretando i brani in forma quasi concertistica, alternandosi al corpo di ballo che esegue le coreografie separatamente.

Il successo travolgente della produzione parigina spinge gli autori ad esportare lo spettacolo, realizzando adattamenti in numerose nazioni. Dal debutto parigino al 2008 lo spettacolo è stato portato in scena in Francia, Corea del Sud, Belgio, Svizzera, Canada, Russia, Spagna, oltre che in Italia, Regno Unito e USA.

Una prima versione in lingua inglese, con i testi di Will Jennings, è stata presentata, ampiamente tagliata, nel 2000 a Las Vegas, cui è seguita l'edizione integrale che ha debuttato a Londra il 23 maggio dello stesso anno, restando in scena per diciassette mesi nel West End con un certo successo di pubblico (sebbene molto inferiore rispetto all'edizione parigina).

La versione italiana, con la produzione di David Zard, debutta a Roma il 14 marzo 2002 con i testi italiani di Pasquale Panella, cui è seguita una lunghissima serie di repliche fino ad aprile 2020.