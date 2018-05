NoteTagore Festival tra concerti, visite guidate, poesia e altro

Nasce - dal 7 al 10 giugno 2018 - il Festival NoteTagore a Genova, un festival per scoprire le bellezze nascoste della nostra città,conoscere musica di altissimo livello e progetti giovani.

Eli Tagore, oltre ad essere la nipote del premio Nobel per la letteratura Rabindranath Tagore, è stata un’influente chitarrista e un’ incredibile insegnante di musica genovese ma soprattutto di vita. Tutti gli allievi e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla portano il suo ricordo impresso nella mente e nel cuore. Il festival è a lei dedicato e al ricordo dello zio Rabindranath, ma possiamo dire in modo più esteso che è dedicato alla cultura, quella vera e autentica che, con ogni gesto, ogni parola, hanno cercato ditrasmettere per tutta la loro vita. Il cuore del festival sono i concerti, con un occhio di riguardo per la chitarra, inseriti in location tra le più belle suggestive e poco conosciute della nostra Città. Prima dei concerti serali un intero pomeriggio alla scoperta di questi luoghi e della loro storia con “Spazio Giovani”, giovani studiosi di storia dell’arte ci accompagneranno alla scoperta di questi luoghi meravigliosi con la musica di giovani musicisti che avranno la possibilità di esibirsi.

Inoltre verrà assegnato il premio Tagore e saranno messe in mostra chitarre storiche di grande pregio.