Le note delle nuvole (una vita in altalena): jazz al Count Basie

Venerdì sera all'insegna di teatro di narrazione e jazz per raccontare il grande Cesare Marchini, al Count Basie. Sul palco:

Matteo Aldo Maria Rossi - Voce recitante / Stefano Riggi - Sax Tenore, Sax Soprano / Dino Cerruti – Contrabbasso / Rodolfo Cervetto - Batteria

L’esperienza artistica e biografica di un musicista jazz attraversa spesso luoghi ed epoche lontane, sviluppandosi lungo un pentagramma ideale che unisce remote coordinate geografiche e mentali. Questo racconta Le Note Delle Nuvole, l’equilibrio sempre precario tra l’improvvisazione creativa, l’estro e il dovuto rigore formale; tra la costante ricerca di nuove esperienze e la necessità di solidi riferimenti spaziali; tra l’etica del viaggio e il bisogno di un luogo da chiamare casa. Insomma, l’attitudine a combinare azione e reazione, a dondolare e rimbalzare. In una parola, oltre a incarnarne il ritmo elastico, a essere, swing.

A vivere quotidianamente oltre la tentazione comune di barattare il fascino della scoperta con la rassicurante e sterile regolarità di piccole certezze. Le Note Delle Nuvole non è dunque solo il racconto di un artista, ma quello di noi tutti. Un monito e insieme un augurio, quello di rendere straordinaria ogni nota. Ogni respiro.

Le Note Delle Nuvole è il terzo spettacolo della compagnia Note in Quinta, nata nel 2013 con l’intento di unire prosa e musica al servizio di un’inedita e dinamica formula narrativa, per omaggiare i Grandi della tradizione musicale. Dopo i precedenti Elvira, Elvire (ovvero Puccini: l’uomo, il mito, la musica, l’amore) e GiallOperetta, coi quali si è inteso celebrare l’Opera e l’Operetta, ne Le Note Delle Nuvole la prosa incontra il jazz in un testo che fonde il teatro di narrazione con noti standard eseguiti dal vivo. Lo spettacolo è l’adattamento teatrale di Matteo A. M. Rossi dell’omonimo racconto del giornalista e critico musicale Guido Fetinese (in La regale marginalità, Fusta Editore, 2017), ispirato alla vita di Cesare Marchini, altosassofonista, compositore e arrangiatore scomparso nel 2013, allievo di Lennie Tristano e decano, a Genova, della Bansigu big band.

Gallery