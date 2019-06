Note Genovesi tra i Caruggi sulle strade dei cantautori

Un itinerario dedicato ad alcuni dei luoghi cantati e vissuti dai massimi interpreti della “scuola genovese” della canzone d’autore e della poesia.

Dalla via al mare di Fabrizio De André affacciata sul Porto Antico, a Via della Maddalena e Via del Campo, da Via Pré a Via Antonio Gramsci, vita e ispirazione per Fabrizio De André ma non solo: Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gino Paoli, Ivano Fossati e anche la gioventù di Michele Maisano e l’infanzia di Angelo Branduardi.

Una passeggiata, accompagnata inoltre dai versi dei poeti genovesi Eugenio Montale e Giorgio Caproni, tra ironia ed emozione in una delle aeree già di per sé ricca di storia. Non soltanto vicoli, ma anche piazze, colline e mare, ed ognuno di questi aspetti è un ricordo musicale o poetico.

Appuntamento ore 16 davanti Palazzo San Giorgio. Durata 2 ore.

Prezzo della visita euro 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop o tesserati Giardini Luzzati euro 10.