Note dal Cuore: il concerto per il Gaslini al Carlo Felice

Domenica 25 novembre 2018 alle 20,45 presso il teatro Carlo Felice si terrà "Note dal Cuore", concerto pianistico e vocale per una serata di musica e tango a favore della

Gaslini onlus.

Questa iniziativa, dedicata a chi segue la musica classica e il jazz e a chi ama il tango in tutte le sue manifestazioni, è volta ad aiutare l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova a realizzare i suoi progetti di ricerca attraverso una raccolta fondi.

Tanti ospiti internazionali

Protagonisti dello spettacolo saranno attrazioni internazionali: il duo Paola Biondi-Debora Brunialti & Friends – pianisti d’eccezione, note in tutto il mondo per i loro duetti pianistici; Cre Artis Tango – un fantastico trio vocale di soprani con il tango nel sangue, gli Hyperion Ensemble – un’«Orquesta Tìpica» tra le più apprezzate al mondo; i maestri di tango di Genova e non solo che festeggeranno vent’anni di tango a Genova. Non poteva mancare, tra questi, Marcela Guevara, vera star internazionale, pioniera del tango genovese con suo padre, che verrà da Torino per celebrare questa ricorrenza. Il pubblico stesso sarà poi chiamato ad essere protagonista di una milonga finale al foyer del teatro.

Dicono ad una voce Paola Biondi e Debora Brunialti: «L’idea di questo evento è nata nel febbraio scorso. Sono stati mesi intensi trascorsi insieme a tutti gli altri artisti-protagonisti e agli organizzatori Franco Salaris e Alessandro Uccello perché diventasse realtà. L’obiettivo dell’evento si inquadra perfettamente nel nostro progetto delle Tre A – Amore, Allegria, Armonia – affinché un pensiero positivo da parte di tutti contribuisca ad aiutare i bambini più indifesi.»

Carmen Pupillo, leader del trio vocale Cre Artis, aggiunge: «La comunità tanguera genovese ha risposto meravigliosamente a questa proposta collaborando con noi e con gli altri artisti in una perfetta unità d’intenti. Avremo maestri di scuole di tango non solo genovesi che si esibiranno sulle note degli Hyperion Ensemble. Per finire tutto il pubblico potrà partecipare ad una “milonga” al foyer del teatro! Tutti insieme potremo dare un grande contributo per aiutare il Gaslini.»

La Regione Liguria ha concesso il suo patrocinio all’evento, riconoscendone l’alto valore sociale.

Il biglietto costa 20 euro (posto unico).

Programma della serata:

Duo pianistico Paola Biondi – Debora Brunialti & Friends

(Nicola Costa – Filippo Falchero – Alberto Gandolfo – Paolo Neri)

Musiche di A. Piazzolla, C. Saint Saëns, G. Gershwin

Trio Cre Artis & Hyperion Ensemble

Musiche di F. Canaro, L. Demare, A. Piazzolla, A. Troilo ed altri

con performances di maestri di tango delle scuole di Genova, Savona, Alessandria e Torino

Presenta Guido Barbieri, di Radio RAI3

Milonga al Foyer, TDJ Nadia Lazzari e Tino Iacovino

