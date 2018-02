Northern Soul Night con the Five Faces all’Exopotamia

Sabato 24 febbraio all’Exopotamia, in vico dell’Antica Accademia 9, si terrà una serata all’insegna della musica Northern Soul e Modern Soul intitolata "Keep-On Climbing".

Alla consolle numerosi dj e sul palco lo storico gruppo genovese The Five Faces, attivi negli anni 80 e ricostituitisi nel 2014.

Da allora hanno pubblicato due cd (“On the Run” e “SX225”), promossi anche con due mini tour in Gran Bretagna, un dvd (“Live in London”) e il recentissimo EP “Tempi Modesti”.