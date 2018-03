Al Casa Mia un pomeriggio in discoteca dedicato ai diversamente abili

Ancora una volta qualcosa di mai visto a Genova (come da pay off della stagione 2017/2018) al Casa Mia Club di via XII Ottobre, da sempre locale sensibile nei confronti di tematiche sociali, spesso location per serate benefiche o di sensibilizzazione.

Questa volta appoggia un progetto, senza scopo di lucro, a ingresso gratuito, rivolto ai giovani diversamente abili, alle famiglie e alle associazioni che si occupano di disabilità, pensato adattando il locale perchè possano trascorrere un pomeriggio spensierato in discoteca e divertirsi, naturalmente confermando il concetto "no alcool".

Stiamo parlando di ragazzi dai 16 anni in su con disabilità motorie, sindrome di Down, autismo o altre, accompagnati dagli assistenti delle varie associazioni coinvolte.

Gli organizzatori dell'evento sono, Max Giannini (direttore artistico del Casa Mia Club) e Nasreddine Zenati (il dj / organizzatore che recentemente ha dato il via al progetto #mammaesco, pensato per intrattentere i più giovani in un ambiente sano, senza alcool né fumo, solo con musica e divertimento).

Le associazioni che al momento hanno confermato la loro adesione sono: Associazione Insieme per caso, Insuperabili Academy Genova - Scuola Calcio ragazzi, Associazione Sindrome X-fragile, Divertime Sport Asd, C.a.r.e.s Onlus, la Sig.ra Nadia Superina (una mamma e organizzatrice del "Luna Park dei Disabili"), Fondazione Cepim onlus, Divertime, Omnibus Cooperativa Sociale.

L'appuntamento con #nonballodasolo è fissato per domenica 8 aprile 2018 con ingresso a partire dalle ore 15:00.

L'evento, per le esigenze dei partecipanti, è a numero chiuso a circa 120/130 persone complessivamente.

Informazioni #nonballodasolo: Monica 347 58 40 108

Informazioni Casa Mia Club 010 8983728

Mail: info@casamiaclub.it