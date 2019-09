Dal 1 ottobre, con l’iniziativa che rientra nella Settimana del Benessere Sessuale organizzata dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) ripartiranno gli incontri del martedì nel Salotto di Melanie Brun, la ormai famosa sexy boutique del centro storico di Genova.

Il primo ottobre si terrà “Non ho l’età per amarti….Come cambia la sessualità negli anni – Silver Woman”, primo incontro dedicato al sesso nella Silver Age, in particolare alle donne over 50, a cura della sessuologa e psicoterapeuta Chiara Nardini.

L’evento, all’interno della Settimana del Benessere Sessuale, organizzata a livello nazionale dalla FISS con interventi in tutta Italia, è l’unico in Liguria.

Durante la serata verranno estratti 5 nominativi che avranno diritto ad una consulenza gratuita di sessuologia.

Con la sessuologa Chiara Nardini affronteremo nel mese di novembre lo stesso tema ma rivolto agli uomini e tra ottobre e dicembre altre tre conferenze dedicate al piacere femminile e all’Eco-mestruazione.

La drag Queen Penelope Please allieterà le sue seguaci con tre “Peneloqui “ in cui tratterrà gli argomenti che da anni divertono e interessano le donne genovesi (fellatio, seduzione, kamasutra).

Non mancherà l’incontro con la mistress per gli appassionati del BDSM (Bondage & Disciplina; Dominazione & Sottomissione; Sadismo & Masochismo), per chi ne è attratto, ma non sa da dove cominciare o per chi è semplicemente curioso.

Infine una novità, Il Massaggio Sacro Evolutivo per la donna, rituale tantrico, a cura della maestra tantrica Grazia Papini, un incontro dimostrativo per conoscere le potenzialità di questa pratica.

Gli incontri si tengono il martedì nel Salotto di Melanie dalle 19.00 alle 20.30 con aperitivo in apertura.

Per informazioni e iscrizioni 0108986363 o melanie@melaniebrun.com

Melanie Brun – Via Dei Giustiniani 58 R Genova. www.melaniebrun.com