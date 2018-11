"Non chiamatelo amore": l'incontro per parlare del lavoro dei Centri Antiviolenza

Left Lab Genova e Deborah Riccellii di Oltreilsilenzio Onlus Ascolto Antiviolenza presentano, giovedì 22 novembre dalle ore 17,30, "Non chiamamolo amore", un incontro organizzato con il patrocinio del Municipio Medio Ponente presso l'atrio di Palazzo Fieschi in Via Sestri 34.

Insieme si cercherà di sfatare gli stereotipi di genere, si parlerà del lavoro che fanno i Centri Antiviolenza, verranno date risposte a tutte le domande del pubblico.

L'incontro è adatto a tutte le famiglie che si vogliono bene ed è aperto a tutte e tutti, per educare insieme le prossime generazioni di bambine ribelli e bambini gentili.