"Non abbiate paura di sognare": un film sulla montagna, una via di roccia, una visione di vita

Incontro ad ingresso gratuito che la Giovane Montagna di Genova organizza in collaborazione al CAI ligure nell'ambito di una rassegna chiamata "La Montagna Vista dal Mare"; la serata in questione si chiama "Non abbiate paura di sognare", ospite Nicola Tondini, guida e istruttore nazionale di guide alpine.

Tondini, mostrandoci alcuni estratti del suo film "Non abbiate paura di sognare", ci spiegherà come e perchè è nato questo film che è stato presentato anche all'ultimo "Trento Film Festival" e che sarà prossimamente distribuito nelle sale, ma soprattutto ne approfondirà i temi.

Il titolo prende spunto dalla difficilissima via "Non abbiate paura di sognare" aperta in dolomiti dallo stesso Tondini, e tratta sull'importanza di mantenere il senso dell'avventura in montagna e non solo: grazie al confronto con altri alpinisti quali Christoph Hainz, Hansjörg Auer e Reinhold Messner il film suggerisce riflessioni su quale sia il motore della nostre azioni, sul senso profondo dell’andare in montagna per cogliere il mistero e la bellezza della vita e infine sull'importanza di preservare l'integrità dell'ambiente montano .

La Giovane Montagna è un' associazione senza scopo di lucro che come "mission" cerca di vivere la montagna e l'alpinismo con attenzione ai contenuti etici ed umani.

