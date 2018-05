"Diamo un nome alle emozioni": letture e laboratorio creativo per bambini

Per il ciclo Le Domeniche dei Bambini alla Biblioteca De Amicis, Domenica 20 maggio affrontiamo il tema delle Emozioni, che i libri aiutano a capire e ad esprimere.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nello Spazio Laboratori l’attività "Perché divento rosso?", rivolta a bimbi dai 5 agli 8 anni. Accompagnati dalla lettura del libro “Che Rabbia!” di Mireille d'Allancé, si proverà tutti insieme a dare un nome a questo sentimento e a gestirlo.

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni avrà luogo "Per sentire uso il cuore". Sempre attraverso la lettura di alcune storie e racconti, emergeranno diverse emozioni, che, riconosciute, diventeranno per i ragazzi amici fidati! A seguire laboratorio creativo con la realizzazione del baule delle emozioni.

Iniziative a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che in maniera interattiva e dinamica si adopera per far apprezzare ed amare il patrimonio storico-culturale e biblioteconomico in modo divertente ed accattivante.

INFO E PRENOTAZIONI: cell 348.3199124.

