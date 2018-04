Noche Latina al Cezanne

Venerdì 20 aprile 2018 al Cezanne (via Cecchi 7 R), dalle ore 20.30, sarà presente come ospite la ballerina Glemyr Hernandez. Tutti i presenti, dalle 21.30, potrranno partecipare gratuitamente a uno stage: bachata open. In sala disco alla consolle DJ Tommy La Notte.

Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 12 euro.

Per prenotazioni (anche whatsapp): 347 4224027.