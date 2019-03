Nocco & The Blue Cow in concerto al Bonfim

Torna alla chitarra elettrica Matteo Nocco, dopo anni di live acustici, con un nuovo progetto, The Blue Cow "electric band", trio che suona prevalentemente grandi classici del blues rivisti e in alcuni casi stravolti in versione elettrica e più "spinta", non disdegnando la psichedelia, l'approccio è quello del classico power trio stile anni 70, i modelli di riferimento sono,oltre a J.Hendrix, Rory Gallagher, Cream, Ten Years After, Vaughan, Peter green ect ect.....da non perdere.

The Blue Cow electric band sono:

Gianni Chiappatti: drums

Marco Mazzucco: bass

Matteo Nocco: guitar, voice

Ingresso libero