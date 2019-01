"Genova - 14 agosto 2018": a Tursi una mostra sul Ponte Morandi

Giovedì 10 gennaio 2019 inaugura presso il loggiato di Palazzo Tursi la mostra personale dell'artista Nino Bernocco. Tale esposizione è intitolata "Genova - 14 agosto 2018".

La mostra, già ospitata dal 15 al 29 ottobre 2018 nel Centro Civico Buranello nel quartiere di Sampierdarena, sarà visibile fino al 24 gennaio 2019 con il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Alla mostra parteciperanno, oltre al pittore, la consigliera comunale Marta Brusoni, in rappresentanza del Comune di Genova, lo scrittore Silvio Ferrari, il musicista Nevio Zanardi che ha composto, per l’occasione, una melodia le cui note accompagneranno l’evento.

Le opere presenti, realizzate secondo il personalissimo e accattivante stile dell’autore, hanno come soggetto il crollo del Ponte Morandi, viadotto autostradale su quale genovesi e non hanno transitato centinaia di volte, oltre ad essere uno dei simboli della città di Genova. Attraverso le sue tele e colori, l’artista a voluto manifestare il proprio sentimento di dolore per la grave tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto 2018. La resa dei suoi dipinti è di grande impatto sia dal punto di vista stilistico che del soggetto.