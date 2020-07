Le voci della Ninfea: installazioni galleggianti al parco di Villa Durazzo Pallavicini

In occasione del 26esimo Festival internazionale della Poesia di Genova,

l'installazione contemporanea delle Ninfee galleggianti, ideato e curato da Elisabeth Vermeer (Design for everyday life), presenti nella fontana di Piazza De Ferrari, verranno ospitate in seguito anche all'interno del Parco Pallavicini.

Le ninfee potranno essere osservate all'interno delle acque del Lago Grande, sotto il Ponte Cinese.

L'installazione sarà visibile da sabato 4 luglio a domenica 12 luglio.