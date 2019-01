A night in blues, a night in soul

Alex Gariazzo canta canzoni che profumano di soul, con un tributo al suono Motown della metà' degli anni sessanta e allo stesso tempo con un sound contemporaneo. Non è solo un cantante,ma anche un Songwriter e un chitarrista che vanta numerose collaborazioni con artisti italiani e stranieri (da Irama a Elio e le storie tese fino a Mauro Pagani passando per musicisti americani come Jono Manson e Michael McDermott con cui si accompagna per i loro tour europei). Da oltre vent’anni e’ inoltre chitarrista e cantante della Treves Blues Band con cui tra l’altro ha aperto i concerti di Deep Purple e Bruce Springsteen.

Presentera’ un repertorio di sue canzoni originali tra soul e blues oltre a personali reinterpretazioni di classici. Ad accompagnarlo due musicisti di altissimo livello, Michele Guaglio al basso e alla footdrum e Teo Boldini al piano.

Alex Gariazzo - Voce e Chitarre

Teo Boldini - Pianoforte

Michele Guaglio - Basso e footdrum

Gallery