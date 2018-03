Dal 20 febbraio al 4 marzo 2018 arriva "Night Bar" al Teatro Duse, una produzione del Teatro Stabile di Genova e del Teatro Metastasio di Prato.

La vita in un bar, il tempo che non passa e quattro brevi testi di Harold Pinter per raccontare l’umanità.

La vicenda è ambientata in una specie di bar notturno di basso rango. Un luogo molto realistico che, grazie alla sua desolazione, è anche assai metaforico: luoghi che appartengono alla poesie urbana, italiana e universale.