"Niente paura", in scena gli allievi della scuola di recitazione del Sipario Strappato

Domenica 4 novembre alle ore 17 presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) il teatro arenzanese e Siae presentano "Niente paura", di Giulia Salaris e Luca Bianchi, con gli allievi della scuola di recitazione del Sipario Strappato, per la regia di Maria Cerminara e Sara Damonte.

In un accampamento militare, alcuni soldati feriti dalla guerra svelano a poco a poco le loro fragilità, paure e insicurezze, traendo forza e consapevolezza dal confronto con i propri compagni di sventura. Solo affrontando le proprie paure si può crescere e riprendere in mano la propria vita.

Lo spettacolo nasce come lavoro finale del laboratorio di recitazione avviato l'anno scorso in collaborazione con Siae. Il testo è stato scritto dagli stessi ragazzi, attraverso un percorso di improvvisazione e scrittura basato sul tema dell'inclusione sociale. Guidati dalle insegnanti, gli allievi hanno creato una storia forte, intensa, che in qualche modo rispecchia la dinamica interna del gruppo stesso.

Ingresso unico 6 euro.