Niätri: il festival in genovese a Sestri Levante

Seconda edizione il festival in genovese Niatri che dopo la prima a Frisolino (Ne) nel 2016 approda a Sestri Levante al Virgola Circolo Arci e al Randal Circolo Arci per due giorni di musica in dialetto e piatti della tradizione genovese.

Sul palco dei circoli suoneranno diversi personaggi del panorama dialettale dalla musica folk e cantautoriale fino all rap e reggae, presentati magistralmente da Paolo Solari.

A cena sabato 2 giungo e a pranzo domenica 3 giugno piatti tipici di tradizione, dalle torte salate (polpettone e di riso) alle trofei al pesto dai ravioli al sugo di funghi alla cima e la burridda di seppie.

Il tutto annaffiato con del buon vino bianco, rosso e chiaretto di Luni. Il costo è popolare e per prenotarsi bisogna chiamare il 349 6959250 o recarsi al Circolo Virgola in Via per Santa Vittoria 4 dalle 13 alle 17.

La musica è di qualità e varia nei generi e nelle interpretazioni.

Si parte al circolo Virgola con i Mandillà, gruppo musicale dialettale genovese che dopo aver reinterpretato per alcuni anni l'opera di Fabrizio De Andrè esclusivamente in genovese, traducendone alcune canzoni tra le più famose, dal 2016 ha iniziato a lavorare su canzoni originali, sempre in dialetto, che raccontano storie legate al territorio, a leggende e alle tradizioni dei borghi marinari e dell'entroterra ligure. E' appena uscito il loro ultimo lavoro discografico Ciassa Marengo 26, che prende il nome dal 'posto' dove si riunisce la band, un felice mix di folk e canzone d’autore con l’aggiunta di qualche inaspettato ingrediente sonoro.

Con loro e con voce e chitarra si esibirà Alberto Napolitano, in arte Napo, che interpreta canzoni in dialetto di Fabrizio De Andrè.

La sua voce è talmente soìimile che chiudendo gli occhi si ha la sensazione di sentire l’indimenticabile Faber.

Sul palco del Virgola infine Nicola Rollando, cantautore e compositore di Sestri Levante che con la sua band, I Nuovi Disertori sta per uscire con l’album IL Destino del Portiere disco che vede la collaborazione di artisti del calibro di Max Manfredi e Paolo Bonfanti.

Al circolo Randal in Via Latiro 21 da mezzanotte la scena underground della musica in dialetto con musica che spazia dal dub al reggae, dal rap all’elettronica.

Maz Vilander, cantante dei Makadam Zena, U Carbun autore di poesie reggae in genovese, Mike fc from Campo, rapper e cantautore Uelettronicu, Dub Master, i protagonisti della notte di Niatri

Domenica 3 giugno al Circolo Virgola il pranzo e le canzoni dell’Istrionico Gino Menestrello, personaggio di una simpatia unica che con la sua chitarra narra di fatti e persone del nostro territorio in chiave ironica e scanzonata.

Programma Festival Niatri:

SABATO 2 GIUGNO 2018

CIRCOLO VIRGOLA

Mandillà

Napo (Tributo a DeAndrè)

Nicola Rollando

CIRCOLO RANDAL

Maz Vilander (Makadam Zena)

U Carbun (Januaicans)

U Elettronicu & Family

Mike fc form Campo (rap cantautoriale)

DOMENICA 3 GIUGNO

VIRGOLA

Gino Menestrello (folk)

Cena di sabato e pranzo di domenica: il menu

Presso il Circolo Virgola di via Per Santa Vittoria 4, Sestri Levante.

Antipasto

Trofie al pesto

Ravioli al sugo di funghi

Cima

Burridda di Seppie

Cundigiun

Dolce

20 euro a testa; prenotazione al 3496959250

