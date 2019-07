Nervi Street Party: le strade diventano pedonali, tra musica e shopping

I "Friends" sbarcano a Nervi per un evento unico, nato dalla collaborazione con CIV Nervi 2005 che darà la possibilità di vivere uno dei quartieri più belli e caratteristici di Genova.

Per questa speciale occasione infatti, dalle 18:00 fino alle 24 una parte del quartiere di Nervi sarà pedonale, ci sarà quindi la possibilità di passeggiare nell'area compresa tra parte di via Guglielmo Oberdan, piazza Antonio Pittaluga e tutta via Marco Sala, usufruendo dei servizi offerti dalle attività commerciali del quartiere che per l'occasione resteranno aperte.

Un esclusivo Street Party estivo dove si potranno gustare aperitivi, cenare, fare shopping. Il clou della serata sarà in piazza Antonio Pittaluga, dove sarà allestita la postazione "Friends" con musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi.

In consolle Marco Trentini DJ, Mingus DJ e Pier DJ.