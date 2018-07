A Nervi tante attività in mare con SPORTicciolo

A Nervi arriva SPORTicciolo, un insieme di attività sportive legate al mare che grandi e piccini possono provare, sponsorizzate da diverse realtà del territorio.

Durante il weekend o in settimana si potranno provare differenti attività sportive nel Porticciolo di Nervi presso la scuola Lo scalo e il centro Diving Nervi ITC, per gustare - neofiti o esperti, adulti e ragazzi - l’emozione di immergersi nell’acqua del mare col respiratore o di perlustrare la costa della Riviera genovese, dove è nata la subacquea sportiva, in canoa kayak, in immersione o con la maschera e scoprirne la scogliera preistorica, le insenature nascoste, le antiche ville affacciate sul mare.

Kayak tra cielo e mare

Nei due giorni di attività proposti si avrà modo di imparare a governare il kayak nella lezione del primo giorno (2h) e condurlo in mare aperto attraverso una escursione nella seconda giornata (2h) alla scoperta della costa e delle bellezze di Nervi

- Quando: infrasettimanale da marzo a ottobre su prenotazione

Discover Scuba Diving

Introduzione veloce e semplice per esplorare il mondo sommerso, si apprenderanno le linee guida basilari sulla sicurezza e le abilità necessarie per immergersi sotto la diretta supervisione di un professionista PADI.

- Quando: da Maggio ad Ottobre, sabato e domenica a partire dalle ore 14. Sempre su prenotazione.

Snorkeling alla scoperta di Nervi

Una gita in gommone con partenza dal Porticciolo lungo la costa di Nervi con snorkeling e nuotata guidata allo scoglio del cane a Capolungo.

- Quando: da Maggio ad Ottobre, infrasettimanale dal lunedì al venerdì. Sempre su prenotazione.



