Laboratori esperienziali "Nervi, saperi di mare"

“Nervi, Saperi di mare” una vera e propria “immersione” nelle storie dell’antica tradizione marinara ligure con i racconti sui pescatori, i maestri d'ascia, i boscaioli, i cordanieri e il laboratorio di salagione delle acciughe nel suggestivo “antro” dell’antica Darsena del Collegio degli Emiliani.

A cura dell’ Associazione Storie di Barche, il laboratorio a cadenza quindicinale (due sabati al mese, con date aggiuntive durante Euroflora).

Queste le date previste:

10 e 24 marzo

7, 28 e 29 aprile

4 (venerdì) 5, 12 e 26 maggio

9 e 23 giugno

7 e 21 luglio

4 e 18 agosto

8 e 22 settembre

6 e 20 ottobre

L’appuntamento è alle 10.30 al Collegio Emiliani, Via Provana di Leyni, 15.

Il costo, 35 euro a persona, è comprensivo di assaggi di cucina e vini liguri, vasetto di acciughe salate preparato dallo stesso partecipante (massimo 10 persone). Si precisa che il laboratorio è su prenotazione.

Info e prenotazioni: Associazione Storie di Barche, Roberto Guzzardi +39 340 789 3160; storiedibarche@gmail.com

Questi appuntamenti rientrano in un unico progetto che porterà il visitatore ad immergersi nell’armonia di Nervi e gustare al giusto ritmo i piaceri della Riviera in città; attività di attrazione turistica finalizzate alla valorizzazione di Nervi e finanziate grazie ad Alter Eco progetto europeo per un turismo alternativo, sostenibile e di qualità dove in particolare l’ideazione delle azioni locali di promozione del turismo sono frutto di un lavoro di condivisione e co-progettazione insieme agli stakeholder locali e al territorio in generale.

Scopri di più su: http://bit.ly/nerviilmareincollina