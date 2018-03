"Nervi, il profumo dell'arte": visita guidata

Un'occasione per scoprire il borgo di Nervi, uno dei luoghi paesaggistici più belli e panoramici di Genova, attraverso un percorso olfattivo tra musei (Raccolte Frugone e GAM) e parchi, guidati da uno storico dell’arte, per scoprire in modo inedito i legami olfattivi tra le opere d’arte e le essenze dei parchi.

Info e prenotazioni: Galleria d'Arte Moderna - biglietteriagam@comune.genova.it - tel. +39 010 3726025