Visita guidata "Nervi, il profumo dell'arte"

Una visita guidata invita a scoprire i legami olfattivi tra le opere d’arte di Musei di Nervi - Genova e le essenze dei Parchi. Guidati da uno storico dell’arte specializzato e da una esperta del mondo dei profumi, i partecipanti vivranno un’esperienza che coinvolge la memoria olfattiva, la più persistente nell’esperienza umana.

L’appuntamento con questa esperienza multisensoriale, della durata di un’ora e 30 minuti, avrà cadenza mensile, ogni ultima domenica del mese alle 15 (alle 17 da giugno a settembre) alla Gam ad un costo di 13 euro a persona (gratuito per i bambini fino ai 12 anni).

Questi appuntamenti, insieme a Laboratori esperienziali “Nervi, Saperi di mare”, Tour guidato: Nervi tra arte e natura e Visita/incontro il Mare in collina, rientrano in un unico progetto che porterà il visitatore ad immergersi nell’armonia di Nervi e gustare al giusto ritmo i piaceri della Riviera in città; attività di attrazione turistica finalizzate alla valorizzazione di Nervi e finanziate grazie a Alter Eco progetto europeo per un turismo alternativo, sostenibile e di qualità dove in particolare l’ideazione delle azioni locali di promozione del turismo sono frutto di un lavoro di condivisione e co-progettazione insieme agli stakeholder locali e al territorio in generale.