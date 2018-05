Operazione Spiagge Pulite con Legambiente nel Levante Genovese

Domenica 27 maggio 2018, con Legambiente, prenderà il via l'"Operazione Spiagge Pulite": appuntamento alle 9,30 presso la sede di Canoaverse, e poi, dalle 10, pulizia su scogliere, spiagge, fiumi di Nervi, Priaruggia e Murcarolo.

Come tutti gli anni, Legambiente organizza una mobilitazione per la pulizia del litorale con lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul problema del degrado dell'ambiente marino. L'iniziativa si svolge contemporaneamente in tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo.

Dal 1991 Canoaverde, circolo di Legambiente, aderisce alla manifestazione con il sostegno del Comune di Genova e del Municipio Levante, in collaborazione con la Dilettanti Pesca Nervi, il Diving Nervi ITC, Amiu e le associazioni commercianti.

Per la pulizia del litorale del Levante Genovese l'appuntamento con Canoaverde è alle 9,30 di domenica 27 maggio presso la sede di via Ganduccio 2 r, e quindi dalle ore 10 al lavoro sulle spiagge e scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia.

Ai partecipanti alla pulizia del litorale verrà distribuita l'attrezzatura necessaria.

Alla fine dei lavori, alle 13, Latte Tigullio e i commercianti della zona offriranno un rinfresco presso la sede Dilettanti Pesca nel Porticciolo di Nervi.

In allegato la locandina.

Gallery