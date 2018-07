Festa in spiaggia & dj party a Nervi

Doppio appuntamento con la musica al porticciolo di Nervi: venerdì 27 luglio, musica caraibica e balli di gruppo per tutti in riva al mare dalle ore 21 in poi.

Sabato 28 luglio, special deep house sound dalle 18,00 per un aperitivo in riva al mare. E poi musica disco dance dalle ore 21,30 con le migliori hit degli anni '90 ad oggi. Durante la serata, presentazione concorso nazionale Miss Stella del Mare 2018. Alle ore 22 ingresso speciale delle ragazze del Kangoo Club Liz Genova.

